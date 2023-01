Elokuvaohjaaja Mika Kurvinen tänään Viiden jälkeen erikoishaastattelussa: Näin entinen Salkkarit-tähti päätyi kameroiden edestä niiden taakse

Poromafia yhdistelee genrejä

C More -alkuperäissarja Poromafia sijoittuu Lapin ja Norjan rajalle, jonka keskiössä on perheen sisäinen valtataistelu. Sarja on rikossaaga, jota värittää musta huumori. Suvun matriarkka jättää jälkeensä perinnön, jolla suvun maat jaetaan perheen kesken. Testamentit kuitenkin repivät perheen hajalle.