Elokapina ja Greenpeace osoittavat mieltään urheilumuseon näyttelyssä Helsingissä – vastustavat sponsorivalintaa

– Liikuntakulttuurissa on paljon hyvää, mutta on myös asioita, joita voimme tehdä esimerkiksi ympäristön kannalta paremmin. Sillä on väliä missä, millä ja miten liikumme. Ja toisaalta – missä seuraamme urheilua, Tahdon näyttelypäällikkö Kalle Rantala kertoo tiedotteessa.