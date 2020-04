Elinkeinoministeri Lintilä tarkentaa: Keskusta ei vastusta ravintolatukea – epäselväksi jäi, mikä olisi sopiva tukisumma

Keskustan puheenjohtajan Katri Kulmunin johtaman valtiovarainministeriön (VM) on kerrottu pitävän työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) esitystä 150 miljoonan euron tukipaketista ravintoloille liian suurena. Muun muassa STT uutisoi erilaisista näkemyksistä viime viikolla.

VM:ssä pidetään STT:n tietojen mukaan tukea TEMin esittämässä muodossa epäreiluna muille palvelualan yrityksille, joihin korona on iskenyt.

Alivaltiosihteeri: Finnveran takaukset on unohdettu

Hallituksen pitäisi pohtia pikaisesti myös muun muassa, miten Business Finlandin tukia voitaisiin kohdentaa nykyistä enemmän yritysten kiinteisiin kuluihin. Tukien kohdentuminen on herättänyt kipakkaa julkista arvostelua. STT:n tietojen mukaan tavoitteena on, että yritystuet saataisiin hallituksen neuvotteluihin viimeistään sunnuntaina.

Työ- ja elinkeinoministeriön alivaltiosihteeri Petri Peltonen kritisoi blogissaan tiedotusvälineitä Business Finlandin mustamaalaamisesta. Hänen mukaansa tiedotusvälineet ovat antaneet ymmärtää, että se on epäonnistunut tehtävässään.

Peltonen muistuttaa, että Business Finlandin ja ely-keskusten avustusmuotoisen rahoituksen rinnalla otettiin samaan aikaan käyttöön Finnveran takaukset. Hänen mielestään tänä näyttää unohtuvan, kun Business Finlandia on vaadittu tukemaan vain kassakriisiä lähestyviä yrityksiä.

Vihriälän työryhmä sai tarvitsemansa tiedot ulostulon jälkeen

Valtiotieteiden tohtori Vesa Vihriälän johtamalta, koronakriisin talousvaikutuksia selvittävältä työryhmältä ei vielä tällä viikolla ole tulossa hallituksen käyttöön ainakaan valmista raporttia. Takaraja työryhmällä on vasta toukokuun 8. päivänä, sillä se on saanut viikon lisäaikaa.

Viikonloppuna tuli julki, että työryhmällä on ollut vaikeuksia saada tietoa koronavirusepidemiaan liittyvistä laskelmista. Pyydetyt tiedot tulivat ryhmälle maanantaina. Vihriälä ei halunnut kommentoida, mistä tiedoista tarkalleen on kyse tai mistä ne on saatu.