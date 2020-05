Eduskunta ruotii ravintolatukea tänään – tuki päätettäisiin huhtikuun myynnin perusteella

– Valiokunnassa tulemme arvioimaan ainakin sitä, onko tuki valiokunnan edellyttämällä tavalla kohtuullinen kompensaatio elinkeinon harjoittamisen kieltämisestä. Lisäksi arvioimme korvauksen suuruuden laskennassa käytettävää vertailuajanjaksoa sekä tuen suhdetta innovaatiotukiin. Nykyisen esityksen mukaan innovaatiotuki vähentäisi hyvityksen määrää, kommentoi talousvaliokunnan puheenjohtaja Juhana Vartiainen (kok.) tiedotteessa perjantaina.

Vartiainen ja kokoomuksen valtiovarainvaliokunnan valiokuntavastaava Timo Heinonen kertovat kokoomuksen näkemyksistä ravintoloiden tukemiseksi ennen istunnon alkua tiedotustilaisuudessa.

Ravintoloille suunniteltu tukikokonaisuus on kokoomuksen mielestä vain noin kolmanneksen tarvittavasta ja kohdentuu huonosti eniten sulusta kärsineille.

Elinkeinoelämä pitää liian pienenä

Ravintoloille kaavailtu 123 miljoonan euron tuki on osa hallituksen esittämää lisäbudjettia, jonka suuruus on yhteensä 832 miljoonaa euroa. Lisätalousarvio on vuoden kolmas. Ravintolayrittäjien tuen lisäksi siihen sisältyvät 700 miljoonan euron tuet pääosin Finnairin osakejärjestelyjä varten. Eduskunta keskustelee tänään myös lisätalousarviosta.

Elinkeinoelämän parista kritisoitiin tukipaketin kokoa jo tuoreeltaan, kun työministeri Tuula Haatainen (sd.) esitteli sen viime viikolla. Keskuskauppakamari vaati tänään tiedotteessaan eduskuntaa ainakin kaksinkertaistamaan ravintoloille suunnatun tukipaketin. Matkailu- ja ravintola-alan etujärjestö MaRa on halunnut lähes kolme kertaa suurempaa tukea alalle ja vaati eduskuntaa kohottamaan korvauksen 350 miljoonaan euroon.

Vertailuajankohta askarruttaa

Hallituksen esityksen mukaan ravintoloille myönnettävän hyvityksen määrään vaikuttaisi se, kuinka paljon yrityksen myynti on huhtikuussa laskenut verrattuna tammi–helmikuun keskimääräiseen myyntiin.

Tätä vertailuajankohtaa on kritisoitu useasta suunnasta. Myös hallituspuolue keskustan mielestä sitä on vielä tarkasteltava eduskuntakäsittelyssä, sillä alkuvuonna monella ravintolalla myynti on pientä.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) mukaan mahdolliset muutokset ovat eduskunnan talousvaliokunnan arvioitavissa.

– Hallituksen puolelta viestitys on ollut, että mikäli (muutos) nähdään tarpeelliseksi, niin hallitukselta löytyy ymmärrystä siihen, hän sanoi STT:lle perjantaina.

Lintilän mukaan laki ravintolatuesta tehtiin verrattain nopeasti ja siinä on aukkoja, jotka täytyy käydä asiantuntijakuulemisissa tarkasti läpi.

Ravintolatuki on kaksiosainen: toinen osa tukee työllistymistä ja toinen on hyvitys valtion päätöksestä sulkea ravintolat koronakriisin vuoksi.

Työllistämistuen osuus on 40 miljoonaa euroa. Juoksevien kulujen tukemiseen on varattu 83 miljoonaa euroa.