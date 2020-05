HS: Hallitus päättää yritysten kriisituesta keskiviikkona – hintalappu useita satoja miljoonia

Lehden mukaan keskiviikkona on määrä päättää uudesta satojen miljoonien eurojen ”yleistuesta”, jota maksettaisiin koronavirusepidemiasta kärsineille yrityksille toimialasta riippumatta.

Yleistuen on tarkoitus erota Business Finlandin ja ely-keskusten myöntämistä tuista siinä, ettei sitä myönnetä harkinnanvaraisesti. Kyse olisi suorasta kriisituesta. Sitä voisivat saada ne yritykset, joiden liikevaihto on supistunut koronakriisin aikana merkittävästi.

Tuessa on määrä huomioida yritysten kiinteät kulut, kuten vuokrat.

Hallitus neuvottelee tuen suuruudesta vielä keskiviikkona. Samalla on määrä päättää ravintoloille myönnettävästä hyvityksistä.

Kaksiosainen tuki yhä luvassa ravintoloille

Yle oli aiemmin päivällä kertonut hallituksen päässeen asiassa sopuun. Ylen tietojen mukaan tukimalli on säilynyt kaksiosaisena julkisuudessa aiemmin esitettyjen käsitysten mukaisesti, mutta tuen molempia osia on tarkennettu.

Erillispäätös vaikutti

Ravintoloille on tänä aikana odotettu erillistä tukipakettia, koska ravintolat on suljettu erillisellä päätöksellä, ja eduskunnan perustuslakivaliokunta esitti tästä hyvästä korvauksen maksamista. Tuen suuruudesta on kuitenkin ollut eri näkemystä.