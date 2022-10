Jari Aarnio oppi vankilassa, että vankien turvallisuus riippuu täysin henkilökunnasta – Risen mukaan kaikkeen väkivaltaan puututaan

Aarnion mukaan vankiloissa on laitosvaltaa, joka ei perustu lakiin. Hän puhuu Rikospaikan haastattelussa laajasti vankilan turvallisuustilanteesta ja myös itseensä vankila-aikana kohdistuneesta fyysisestä väkivallasta ja väkivallan uhkasta.

Kuuden vuoden aikana vankilassa Aarnio oppi sen, että vangin turvallisuus on puhtaasti henkilökunnan käsissä.

– Yksikään vanki ei itse päätä sitä, millä osastolla hän siellä on. Jos jokin menee pieleen, se on turvallisuuskoneiston virhearviointi, Aarnio sanoo.

Aarnio viittasi ikäviin käytänteisiin

Aarnio on lukenut Vantaan vankilan matkasellissä tapahtuneesta julmasta henkirikoksesta mediasta, mutta kuuden vuoden aikana hänelle on muodostunut itselleen tietynlainen käsitys vankilaturvallisuudesta. Hänen mukaansa on tarkkaan harkittua, mihin osastolle kukakin vanki sijoitetaan.