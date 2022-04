Kuolleisuus Suomessa korkeammalla kuin 35 vuoteen – koronarajoituksilla on ollut ristiriitainen vaikutus, sanoo THL:n tutkimusprofessori

THL:n tutkimusprofessori Seppo Koskisen mukaan kasvaneeseen kuolleisuuteen on kaksi syytä: Suurien ikäluokkien väestön ikääntyminen sekä koronavirus. Hän sanoo, ettei liikaa kiinnittäisi huomiota kuolleisuuslukuihin.

– Se on monessa mielessä karkea mittari.

Koskinen kuitenkin huomauttaa, että koronan aikana on tullut muutoksia vastasyntyneen elinajanodotteelle.

– Ennen vuotta 2019 oli pientä elinajanodotteen kasvua, joka on nyt koronakaudella pysähtynyt. On hyvin ilmeistä, että tämä liittyy koronan lisäämään kuolleisuuteen.

Suomessa runsaat 3 600 ihmistä on kuollut koronaan. Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd.) sanoo, ettei merkittävästi lisääntynyt kuolleisuus pelkästään koronalla selity.

– Siinähän on aina vuosivaihtelua, eikä se ole suoraviivaista, mutta nyt hyppäys korkeamman kuolleisuuden suuntaan oli niin merkittävä, että se hätkähdytti, ministeri toteaa.

Lindén sanoo, että kuolleisuuden syyt on selvitettävä.

Rajoituksien ristiriitainen vaikutus

Koskinen toteaa, että edessä saattaa olla kompensatorinen elinajan pitenemisjakso, sillä korona on aikaistanut joidenkin iäkkäiden ihmisten kuolemaa. Hän pohtii myös, että korona-ajan rajoitustoimenpiteillä on ollut vaikutuksia kumpaankin suuntaan kuolleisuuden kannalta.

– Rajoitustoimilla on pyritty vähentämään iäkkäiden ja riskiryhmään kuuluvien kuolemanvaaraa, ja verrattaen siinä on onnistuttu. Mutta voihan se hyvin olla, että rajoitustoimet ovat muita reittejä lisänneet kuolemanvaaraa, jos iäkkäämmät ihmiset eivät ole päässeet liikkumaan ja kunto on rapissut.