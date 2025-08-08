Israelin turvallisuuskabinetti hyväksyi ehdotuksen Gazan kaupungin valtaamisesta

Kabinetti päätti myös viidestä sodan päättävästä periaatteesta, joihin lukeutui muun muassa Gazan turvallisuuden valvonnan siirtäminen Israelin hallintaan.
Israelin turvallisuuskabinetti on hyväksynyt maan pääministeri Benjamin Netanjahun ehdotuksen Gazan kaupungin valtaamisesta.
Israelilaismedia Haaretzin ja Israel National Newsin mukaan asiasta kertoo lausunnossaan maan pääministerin kanslia.
Tuntikausia kestänyt turvallisuuskabinetin kokous päättyi varhain perjantaiaamuna.
Kanslian lausunnon mukaan "ratkaiseva enemmistö" kabinetin ministereistä ei uskonut, että kokouksessa esitetty vaihtoehtoinen suunnitelma johtaisi rauhaan tai panttivankien vapauttamiseen.
Kabinetti päätti lausunnon mukaan myös viisi sodan päättävää periaatetta, jotka ovat äärijärjestö Hamasin riisuminen aseista, panttivankien palauttaminen, Gazan demilitarisointi, Gazan turvallisuuden valvonnan siirtäminen Israelin hallintaan sekä Gazaan luotava vaihtoehtoinen siviilihallinto, josta ei vastaa Hamas tai Länsirannan palestiinalaishallinto.
Uutistoimisto Reutersin haastattelemien israelilaisten hallituslähteiden mukaan turvallisuuskabinetin päätös vaatii vielä hyväksynnän koko hallitukselta, joka saattaa tavata vasta sunnuntaina.
NBC Newsin haastattelemat yhdysvaltalaiset viranomaislähteet kertovat, että kaupallisten satelliittikuvien perusteella Israelin asevoimien joukkojen kerääntyminen lähelle Gazan rajaa viittaa siihen, että se valmistautuu laajaan maahyökkäykseen lähiaikoina.
Yhdysvaltalaislehti Axioksen toimittaja Barak Ravid kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että israelilaislähteiden mukaan Israelin tavoitteena on evakuoida palestiinalaiset siviilit Gazan kaupungista keskusleireille ja muille alueille 7. lokakuuta mennessä.
Netanjahu: Israel aikoo ottaa koko Gazan kaistan haltuun
Netanjahu sanoi aiemmin Fox Newsin haastattelussa, että Israel aikoo ottaa koko Gazan kaistan haltuun.
Netanjahun mukaan tarkoituksena on "vapauttaa" palestiinalaiset Hamasin vallasta.
– Haluamme vapauttaa itsemme ja Gazassa asuvat ihmiset Hamasin kamalalta terrorismilta, hän sanoo.
Netanjahu sanoi myös, että Israel ei halua hallinnoida Gazaa, vaan alue "luovutetaan" arabijoukoille.