Elina Patrakka, 12, näyttelee Susikoira Roissa pääosaa – näin Tipi-koira koulutettiin elokuvarooliin

C Moren ensimmäinen kotimainen alkuperäiselokuva Susikoira Roi on lasten ja nuorten seikkailuelokuva, joka pohjautuu Jorma Kurvisen luomaan kirjasarjaan. Elokuvan pääosaa näyttelee 12-vuotias Elina Patrakka ja Susikoira Roin roolissa nähdään viisivuotias Tipi.

– Tipi on ollut periaatteessa minun viikoittaisessa koulutuksessa aina ihan pienestä asti. Me olemme aloittaneet agilityn peruskursseilta eli harrastuksen kautta. Koulutuksen punainen lanka on ollut, että Tipillä on ymmärrys siitä, että ihmisen kanssa kannattaa ja voi kommunikoida, Katainen kertoi.