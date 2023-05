Pieni merenneito -uutuuselokuvan korkea ikäraja kuohuttaa Suomessa – maailmalla Disney-klassikko on sallittu kaikenikäisille

Katsojien joukosta uupuvat kuitenkin Ariel-hahmoa jopa kaikkein ahkerimmin fanittavat lapset, sillä elokuva on kielletty Suomessa alle 12-vuotialta. Vanhemman seurassa elokuva on sallittu 9-vuotiaille.

Ikäraja on poikkeuksellisen korkea, sillä Disney-klassikko on koko perheen elokuva, jonka vuonna 1989 ilmestynyt Oscar-palkittu animaatioversio oli Suomessa sallittu yli 6-vuotiaille.

Muualla maailmassa Halle Baileyn (Ariel), Melissa McCarthyn (Ursula), Javier Bardemin (kuningas Triton) ja Jonah Hauer-Kingin (prinssi Erik) tähdittämä klassikkotarina on sallittu jopa kaikenikäisille lapsille.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa, Kanadassa, Britanniassa ja Australiassa elokuva on sallittu kaikenikäisille lapsille vanhempien vastuulla, ja Ranskassa, Espanjassa ja Israelissa elokuva on sallittu kaikille.



Tanskassa ja Ruotsissa elokuvan ikäraja on 7, Norjassa 9. Sveitsissä ja Portugalissa ikäraja on 6 vuotta.

Ainoastaan Saksa ja Unkari ovat Suomen lisäksi asettaneet ikärajaksi 12 vuotta.





Suomessa ikärajojen asettamisesta vastaa Kavi eli Kansallinen audiovisuaalinen instituutti. Elokuvakohtaiset päätökset ikärajoista tekevät Kavin kouluttamat ja hyväksymät kuvaohjelmaluokittelijat Kavin laatimien luokittelukriteerien mukaan.

Miksi Suomessa tällä koko perheen elokuvalla on näin poikkeuksellisen korkea ikäraja?

– Luokittelija on perustellut 12 vuoden ikärajaa elokuvan sisältämällä väkivallalla ja ahdistavuudella, vastaa Kavin erityisasiantuntija Hanna Happo.

– Ikärajat perustuvat Suomessa kuvaohjelmalakiin. Ikärajojen tarkoitus on suojella lasten kehitystä elokuvien, televisio-ohjelmien ja digitaalisten pelien mahdollisilta haitallisilta vaikutuksilta. Haitallisuusarviointi perustuu tutkimustietoon sekä median vaikutuksista että lapsen kehityksestä.

Maakohtaiset elokuvien ikärajat annetaan toisistaan poikkeavilla systeemeillä, joten niitä on hankala verrata keskenään.

– Ikäraja-asteikot ovat erilaisia, samoin kuin haitallisuusperusteet. Esimerkiksi ahdistavuus ei ole läheskään kaikissa muissa maissa ikärajaperuste, Happo sanoo.

Onko mahdollista, että ikäraja voi vielä muuttua? Miten se käytännössä tapahtuisi?



– Kavi ottaa vastaan palautetta televisio-ohjelmien ja elokuvien ikärajoista. Perusteltu palaute saattaa johtaa ohjelman uudelleenluokitteluun. Palautetta voi antaa kuka tahansa kansalainen, Happo kommentoi.

Ikärajakriteerien toimivuutta käsitellään vuosittain Kavin järjestämissä luokittelijatapaamisissa, joissa kuullaan myös asiantuntijapuheenvuoroja.

– Viime kerroilla paikalla on ollut esimerkiksi lasten psykiatri ja THL:n Väkivallan vastaisen työn erikoissuunnittelija. Yhteistyön pohjalta kriteeristöä päivitetään vuosittain, Happo kertoo.

Ursulan pahisrooli liikaa lapsille?



Pieni merenneito -elokuvan rajuimmat kohtaukset liittyvät pitkälti elokuvan pahiksen eli merinoita Ursulan aikaansaannoksiin sekä myrskyisään merisäähän.

MTV Uutisten haastattelema, kahdesti Oscar-ehdokkaanakin ollut Melissa McCarthy ei pidä Ursula-rooliaan kuitenkaan liian pelottavana.

– Ursulan hahmossa on sekä hyvä että paha puoli, ja itselläni on heikko kohta nimenomaan Ursulan hahmoa kohtaan, McCarthy kertoo videohaastattelussa Lontoosta.



– Ursula on hauska, manipuloiva ja tavallaan hyvin itsevarma, mutta Ursulassa on paljon epävarmuuksia, jotka selittävät hahmon pahuutta. Ne ihmiset, jotka olivat hänelle kaikkein läheisimpiä, pettivät hänet, McCarthy pohtii.



Suomeksi dubatun elokuvaversion Ursulana kuullaan näyttelijä Sanna Saarijärveä, joka on esiintynyt Ursula-hahmossa jo useamman vuoden ajan Helsingin kaupunginteatterin Pieni merenneito -musikaalissa.

Saarijärvi kokee Ursulan roolin tarpeellisena vastapainona Arielin ja Erikin rakkaustarinalle, ja tarina on useimmille lapsille jo entuudestaan aiemmasta animaatioelokuvasta ja kirjoista tuttu.

Saarijärvi toki myöntää MTV Uutisten haastattelussa, että osa lapsista pelkää Ursulaa.

– Ursula on yksi Disneyn isoimpia pahishahmoja, Saarijärvi sanoo.



Suomesta vaikutteita elokuvaan?



Ursulan hahmo valkokankaalla on yllättävän samankaltainen kuin Disney-klassikosta tehty suomalainen teatteriversio Helsingin kaupunginteatterilla.

Tämän huomasi myös Saarijärvi, joka kertoo, että McCarthyn roolihahmo on tehty peruukkia, huulipunan sävyä ja silmämeikin väriä myöten hyvin samankaltaiseksi kuin Saarijärven Ursula-rooli teatterissa. Molempien merinoitien lonkeroita tanssittaa myös kahdeksan tanssijaa.

Saarijärvi epäilee, että teatteriesitystä Suomessa vuonna 2019 seurannut Disneyn tuotantotiimi on ottanut vaikutteita teatteriversiosta.



Saarijärvi kertoo MTV Uutisille myös siitä, millaista on työskennellä ääninäyttelijänä Disney-klassikossa ja miten erilainen Ursula on teatterilavalla ja elokuvassa.

– Niissä on iso ero, sillä elokuvassa dubbaan Melissa McCarthyn versiota Ursulasta. Se oli vähän haastavaakin, kun olen tehnyt niin pitkään Ursulaa Helsingin kaupunginteatterilla, ja se on minun lihasmuistissani, Saarijärvi kertoo.

– Ääninäyttelijänä pitää olla huulisynkassa ja rooli pitää tehdä suoraan siihen kuvaan. Meinasin välillä intoutua tekemään hahmoa vähän isomminkin.

Teatterissa erilaiset lauluosuudet



McCarthy kertoo jännittäneensä elokuvan lauluosuuksia, sillä hyvin musikaalivetoisessa elokuvassa musiikki on isossa roolissa.

– Laulaminen oli huomattavasti hermostuttavampaa kuin pukeutua merinoidaksi lonkeroineen. En ole niin tottunut laulamaan, mutta lopulta se oli todella hauskaa! McCarthy sanoo.





30-vuotista taiteilijauraansa tänä vuonna juhlistava Saarijärvi puolestaan oli lauluhaasteesta innoissaan.



– Minusta tuli yhtäkkiä vähän kuin levylaulajakin, sillä Surkeat sielut on nyt kuunneltavissa kaikkialla, Saarijärvi naurahtaa.

Hieman yllättävää on se, että tarinan suomenkieliset repliikit ja laulut ovat keskenään hyvin erilaisia teatterinäytelmän ja elokuvan välillä.

– Sanat ovat lauluissa erilaiset ja kohtausten repliikit myös. Jopa Surkeat sielut -kappale on hyvin erilainen sävellajiltaankin, Saarijärvi paljastaa.

Live-action -elokuvan suomenkielisessä versiossa ääninäyttelijöinä ovat Saarijärven lisäksi Yasmine Yamajako (Ariel), Peter Nyberg (Erik), Hanna Pakarinen (Loiske), Tero Koponen (Sebastian), Tuukka Haapaniemi (Kuningas Triton) ja Otava Rossi (Pärsky).

Pieni merenneito -musikaali puolestaan saa uusintaensi-iltansa Helsingin kaupunginteatterissa elokuussa hieman uudistuneella kokoonpanolla.