Saara Kaskilahti näytteli jo 5-vuotiaana elokuvassa: "Siinä oli punainen pyörä…"

Rantabaari -sarjan Iiriksen roolin näyttelijä Saara Kaskilahti on aikoinaan urheillut joukkuevoimistelun parissa ja päätyi sitä kautta myös tanssijaksi.

– Tanssiminen auttaa minua näyttelijäntyössäni. Pienestä pitäen on tullut sitä kautta fiilis esiintymisestä ja siitä, miten haluan olla lavalla. Se on tuonut itsevarmuuden siihen, miten haluan kantaa itseni. Se helpottaa kameratyöskentelyssä paljon, Kaskilahti kertoi MTV Uutisille.

Kaskilahti harrastaa vapaa-ajallaan roolipelejä. Hänellä on tällä hetkellä monta eri hahmoa, eikä hän ole tapattanut niistä vielä yhtäkään.

– Merkityksellisin hahmo minulle on kääpiöherra Kegbender, joka tuli minulle sattumusten kautta yhdessä seikkailussa. Häntä olen pelannut paljon.

Kaskilahti on näyttelijäperheestä, sillä hänen molemmat vanhempansa, Risto Kaskilahti ja Sari Puumalainen, ovat näyttelijöitä. Vinkkejä tytär on saanut työhön ainakin sen, että älä ala näyttelijäksi.

– He ovat tietysti olleet todella kannustavia, mutta heiltä on tullut myös se vapaus, ettei tätä ole pakko tehdä, ja olen saanut realiteetit siihen, mitä työ oikeasti on. Täytyy tehdä paljon töitä, kehittää itseään ja olla avoin ottamaan kaiken vastaan.