Mielipuolinen veto: suomalaislupaus tykitti historian kovimpiin lukeutuvan ajan – ja mitä hän tekikään lopussa

Kun tuulituloksetkin eli yli 2,0 metrin myötäisessä syntyneet ajat huomioidaan, Vehmaa yltää alle 18-vuotiaiden poikien kaikkien aikojen listalla peräti kymmenenneksi. Kärkikymmenikössä on neljä muutakin tulosta, jotka ovat syntyneet tilastokelvottomissa myötätuulissa.

Hämmästyttävintä räjähtävästi tikanneen Vehmaan ajassa on se, että hän hölläsi juoksun loppumetreillä vauhtiaan selvästi.

– Rasmus on lahjakas, ja pikatekeminen onnistuu loistavasti. Täytyy muistaa, että hän on ollut vuosia hyvässä valmennuksessa. Hänessä on yhdistelmä lahjakkuutta, valmennusta ja harjoittelua, Järvinen kertoi.