Elina Kanerva otti tatuoinnin rakkaansa muistoksi: "Tuli heti ajatus, että haluan ikuistaa Ilkan nimen vasempaan nimettömään"

Kanervan pitkäaikainen kumppani Elina Kanerva on ottanut tatuoinnin rakkaan miehensä muistoksi. Hän julkaisi Instagram-tilillään kuvan, jossa hänen nimettömään sormeensa on tatuoitu kaunokirjoituksella Ilkka.

Kaksi syöpää selättänyt Eina otti voimaannuttavan tatuoinnin vuosi sitten. Let your faith be bigger than your fear -jae on myös Raamatusta.