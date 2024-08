Elämässään eksynyt Milja, 17, löysi turvallisia aikuisia – ”Minusta on tulossa vahva"

Eskelisen mielestä ongelmia voisi olla vähemmän, jos nuoria kohdattaisiin sellaisina kuin he ovat.

– Minulla on opiskelupaikka Walkersin aikuisten tuen avulla ja näen tulevaisuuteni valoisana. Minusta on tulossa vahva nuori aikuinen.

Nuorten kohtaaminen ensiarvoisen tärkeää

Oulun Walkersin toimintavastaava Perttu Kemppainen on ollut mukana Walkers-nuorisotyössä jo 14 vuotta, jonka aikana hän on ehtinyt kohdata paljon apua kaipaavia nuoria. Asema Lapset ry:n Walkers-toiminta on aktiivista nuorisotyötä, joka perustuu nuorten tukemiseen ja kohtaamiseen matalalla kynnyksellä.