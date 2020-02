Elämä päihderiippuvaisen kanssa imi täysin Virvan, 25, elämänilon – sitten hän haki itselleen apua: "Minäkin olin sairas"

”Hoidan tuon kuntoon”



Viha purkautui vauvaan



”Jaksanko enää elää?”



Virva ei kuitenkaan vahingoittanut itseään. Ajatus siitä, että oma lapsi jäisi yksin maailmaan sai hänet pitämään elämän syrjästä kiinni. Virva tajusi tuolloin, että on läheisriippuvainen ja tarvitsee apua.

– Puhutaan paljon, että päihderiippuvaisen pitää löytää se oma pohja, jotta lähtee hoitamaan itseään. Sama se on läheisriippuvaisella, Virva muistelee omaa pohjaansa hotellihuoneessa.

”Tarvitsen itse apua”



– Menin sinne, jotta voisin saada miehelleni apua, mutta huomasin, että tarvitsen itse apua. Tajusin, että olen yhtä lailla käyttäytynyt huonosti ja pakottanut muut ihmiset käyttäytymään niin kuin itse haluan. Minäkin olin sairastunut. Läheisriippuvuus on hankalasti määriteltävissä, koska sen oireet vaihtelevat yksilöittäin. Yksi asia yhdistää usein läheisriippuvaisia: tukijan rooli. Myös Virva oli halunnut tukea miestään ja "hoitaa hänet kuntoon". Niin paljon, että kadotti lopulta itsensä.

Vertaisten tuella Virva teki päätöksen. Jos miehen päihteiden käyttö ei lopu vuoden loppuun, parin on erottava. Hän päätti, että ei enää pelkää sitä, mitä miehelle käy ilman häntä.

”Elämäni paras päätös”



Nykyään Virva työskentelee läheis- ja päihdeohjaajana Kauhajoen avopäihdeklinikalla. Virva ja ex-mies elävät erillään ja ovat hyvissä väleissä. Kummatkin ovat päässeet askeleen eteenpäin riippuvuuksiensa hoidossa.



– Nyt pystyn elämään rauhallista ja tasapainoista elämää ja olemaan hyvä ja turvallinen äiti. Ero ja hoitoon hakeutuminen olivat elämäni parhaat päätökset. Ilman sitä en olisi saanut tutustua itseeni.



Virva ei halua kannustaa eroon, vaikka hänen kohdallaan se olikin oikea vaihtoehto. Tärkeintä on, että ei hukkaa itseään holhotessa päihderiippuvaista.



– Se on todella tärkeää, että läheisriippuvainen hoitaa myös itseään. Kun minulla elämä alkoi tuntumaan hyvältä, myös ex-mieheni näki sen eron. Hän sanoi, että se on ollut yksi syy hänen raitistumiseensa.