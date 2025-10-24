Eläkeyhtiöt Varma ja Ilmarinen luonnehtivat sijoitustensa kehitystä vahvaksi perjantaina julkaistuissa tulosraporteissa.
Tuottovertailussa Ilmarinen veti hieman pidemmän korren. Sen sijoitukset kerryttivät tammi-syyskuussa 4,8 prosentin tuoton, kun Varmalla tuotto oli 4,5 prosenttia.
Kummankin yhtiön sijoitusten arvo kohosi ennätystasolle. Ilmarisella sijoitusten arvo oli syyskuun lopussa 65,7 miljardia euroa ja Varmalla 66,7 miljardia euroa.
Varman toimitusjohtajan Risto Murron mukaan sijoittajien luottamus talouteen on ollut korkeampi kuin kuluttajien luottamus.
– Suomen talouden ja sijoitusmarkkinoiden välinen ristiriita on tällä hetkellä poikkeuksellisen selvä, Murto sanoi tiedotteessa.
Varman sijoitusten tuottokärjessä olivat nimenomaan suomalaiset osakkeet, joiden arvo nousi reilut 20 prosenttia.