Eläkevaroja koskeva lakimuutos astuu voimaan heinäkuussa.

Heinäkuun alussa lainsäädäntö eläkevarallisuuden käyttämisestä muuttuu ja osakepaino kasvaa. Uudistuksen myötä osakkeiden osuus eläkevarallisuudesta voi nousta lähes 70–75 prosenttiin.

MTV:n Huomenta Suomessa aiheesta olivat keskustelemassa työeläkeyhtiö Elon toimitusjohtaja Carl Pettersson, sekä Eläkeliiton toiminnanjohtaja Anssi Kemppi. Heidän mukaansa muutos ei vaikuta nykyisten eläkeläisten tai palkansaajan asemaan, vaan sillä pyritään turvaamaan tulevien sukupolvien eläkkeet.

Kempin mukaan palkansaaja voi luottaa siihen, että eläkkeelle siirtyessään hän saa sen mitä on luvattu.

– Eläkevaroja on työuran aikana hallinnoitu niin, että ne tuottavat ja hän saa sen mitä on luvattu, kemppi sanoo

Pettersson toteaa, että uudistuksen tavoitteena on vähentää paineita eläkemaksujen korotuksille tulevaisuudessa.

– Laskelmien mukaan tämä tulee myös toteutumaan.

Osakepaino maksimiin

Pettersson toteaa, että osakepaino nostetaan niin sanotusti "tappiin saakka" tulevalla uudistuksella. Hänen mukaansa hajautus muihin omaisuuslajeihin säilyy tärkeänä riskinhallinnan vuoksi.

– Eli kyllä se on tärkeää myös, että eläkevarojen osalta on tietynlaista hajautusta ja on myös muita omaisuuslajeja, kun pelkästään osakkeita. Pitää muistaa, että on tilanteita, joissa osakkeet eivät tuota hyvin ja silloin pitää olla niin sanottua vastapainoa.

Molemmat korostavat, että uudistuksen tavoitteena on vähentää painetta eläkemaksujen korotuksille tulevaisuudessa.