Eläinlääkäri neuvoo miten toimia, jos kyy puree koiraa: Ei tulehduskipulääkettä ja kyypakkaus vain yhdessä tapauksessa

Kyy puree koiraa tyypillisesti kuonoon, päähän tai raajoihin. Raajaan osunut purema on vaarallisin, koska sieltä myrkky pääsee leviämään nopeammin ja suurempina pitoisuuksia isoon verenkiertoon.

– Suurin osa kyyn puremiin kuolleista koirista on saanut pureman raajaan, kertoo eläinlääketieteen lisensiaatti ja eläinlääkäri Tuulia Aherikko .

Kuolleisuus koirilla on onneksi vain noin neljä prosenttia, kerrotaan tieteelliseen tutkimukseen perustuen tassuapu.fi -sivustolla, johon Aherikko on kirjoittanut muun muassa ensiapuohjeita koirille.

Turvotusta, sinertävä tai punoittava ihon värimuutos ja outoa käytöstä? Epäile kyyn puremaa

Aina hampaiden jälkiä ei kuitenkaan huomaa, mutta jos koiralle ilmestyy kehoon kohta, jossa iho on turvonnut, tummunut, sinertävä, punoittava, kosketusarka tai todella kivulias, kannattaa aina epäillä kyyn puremaa.

– Jos käärme on purrut koiraa jalkaan, voi koira ontua. Jos purema on osunut kuonon alueella, voi koko naama turvota, Aherikko kertoo.

Kyyn myrkyn koostumus vaihtelee, mutta sillä on muun muassa munuais-, maksa-, suolisto- ja sydäntoksisia vaikutuksia koiraan.

Anna kyytabletti koiralle vain tässä tilanteessa

Kun rakas lemmikki on hädässä, saattaa mieleen tulla antaa tälle ensiavuksi tabletti kyypakkauksesta, mutta siihen kannattaa turvautua vain äärimmäisessä hätätilanteessa. Käytä kyytablettia vain, jos koiran hengitys vaikeutuu, koska hengitysteitä ympäröivät kudokset turpoavat ja uhkaavat tukkia ne.

– Kyytabletti on hydrokortisonia, joka vähentää turvotusta eli pienentää kyyn pureman oiretta, mutta sillä ei saa kumottua myrkyn vaikutuksia koiran elimistössä. Kyytabletti annetaan vain, jos sillä pitää estää koiran tukehtuminen ennen eläinlääkärille pääsyä.

Kyytablettia ei muissa tapauksissa Aherikon mukaan tule antaa, koska hydrokortisonilla on myös vakavia haittavaikutuksia yhdistettynä kyyn myrkyn vaikutuksiin.

Mitä pidempi aika kyyn puremasta ehtii kulua ennen eläinlääkärin hoitoa, sitä huonommin myrkyn haittavaikutuksia pystytään hoitamaan, sillä myrkky on ehtinyt vaurioittaa koiran elimistöä, kuten munuaisia.

Nopeasti ja liikkumista välttäen eläinlääkäriin

– Mitä aiemmin hoito päästään aloittamaan, sitä vähäisemmiksi kyyn myrkyn aiheuttamat vaikutukset koiran elimistöön jäävät ja sitä parempi ennuste hoidolla on.

Koska myrkyllä on munuaistoksisia vaikutuksia, on tärkeää, että koiralle päästään aloittamaan suonensisäinen nesteytys nopeasti.

– Kaikki toiminta, mikä hidastaa eläinlääkäriin pääsyä, on syytä jättää tekemättä. Jos saa apukäsiä mukaan, kannattaa koiralle pakata vettä mukaan jo matkalle ja yrittää juottaa koiraa, koska haluamme saada koiraa nesteytettyä mahdollisimman ripeästi.

Älä anna kyyn puremalle koiralle tulehduskipulääkettä

– Varsinkin munuaisvaurion riski kasvaa, sillä munuaisten verenkierto on heikentynyt myrkyn seurauksena.

Eläinlääkäri arvioi vastamyrkyn tarpeen

Joillakin eläinklinikoilla on saatavilla kyyn myrkyn vastalääkettä, mutta eläinlääkäri arvioi aina tapauskohtaisesti, onko lääkkeen antamisesta enemmän haittaa kuin hyötyä.

– Lisäksi mahdollisuuksien mukaan seurataan veriarvoja, joista nähdään hyytymistekijöiden, munuaisten ja maksan tilanne. Arvot on syytä tarkistaa myös muutamia päiviä tai noin viikko annetun hoidon jälkeen, tapauksesta riippuen.

Oireeton kyyn purema?

Joillain koiran omistajilla on kokemusta siitä, että koirasta löytyy kyyn pureman näköinen jälki, mutta muita oireita ei ole havaittavissa.

– Ilmeisesti kyy voi purra päästämättä myrkkyä. Joko kyy on juuri käyttänyt myrkyn saalistaessaan tai antaa vain myrkyttömän varoituspureman, kertoo Aherikko.

Itse asiassa jopa kolmasosa kyyn puremista on vaarattomia, sillä kyy on jo käyttänyt myrkkynsä saaliseläimeen.

– Periaatteessa on myös mahdollista, että koiraa on purrut myrkytön rantakäärme, mutta se on todella epätodennäköistä.