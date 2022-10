Eläinfilosofi kuvaa eläinsuojelulain uudistusta pahoinvointilaiksi: "Noloa, että Suomessa tehdään tällainen"

Eläinsuojelulakia on pyritty uudistamaan jo yli kymmenen vuotta. Nyt uudesta lakiehdotuksesta on päästy viimein sopuun, mutta useat eläinoikeustahot kritisoivat lakiesitystä riittämättömäksi.

Lakiesityksen lähtökohtana on huomioida paremmin eläimen hyvinvointia ja luontaisia käyttäytymistarpeita. Nykyisen, vuodesta 1996 asti voimassa olleen, lain pääasiallinen tarkoitus on välttää eläimen tarpeetonta kärsimystä. Aaltolan mukaan uusi lakiesitys ei sellaisenaan onnistu tavoitteessaan suojella eläinten hyvinvointia.

"Kukaan ei kastroisi koiranpentua tällä tavalla"

– Eli edelleen se emakko on sellaisessa häkissä, missä se ei voi edes kääntyä ympäri. Ja edelleen lehmä on suurimman osan ajasta päästä samaan paikkaan kytkettynä, mikä on todella ikävä asia eläimille, Aaltola kertoo.

– Valtiona me tulemme jäämään muita maita jälkeen pahasti. Euroopassa on paljon edistyksellisempiä eläinsuojelulakeja monessa maassa. On suoraan sanottuna noloa, että me Suomessa tehdään tällainen laki, joka on näin riittämätön.