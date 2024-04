Ekonomisti: Tämän veron korottamisesta taloudelle vähiten haittaa

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi lauantaina Ilta-Sanomien haastattelussa, että yleisen arvonlisäkannan nostaminen nykyisestä 24 prosentista on kehysriihessä hallituksen keskeinen työväline.

– Jos mietitään yritysverotusta, pääomaveroa tai tuloveroja, niin arvonlisäveron korotus on näistä vähiten taloudelle haitallinen. Se vaikuttaa kaikista vähiten taloudelliseen toimeliaisuuteen ja sitä kautta talouskasvuun. Se on ikään kuin pienin paha. Sillä on vähiten haitallisia vaikutuksia näistä isoista vaihtoehdoista, joilla voidaan merkittäviä tuloja valtiolle kerätä, Puonti sanoi STT:lle.