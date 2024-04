Hallituksen kaksipäiväinen kehysriihi alkaa tänään. Kehysriihessä hallitus neuvottelee lähivuosien julkisen talouden suunnitelmasta.



Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) on kuvaillut, että riihestä on tulossa varsinainen säästöriihi. Hallitus aikoo päättää useista erilaisista sopeutustoimista.



– Ei ole yhtä yksittäistä veroa tai leikkausta, joka ratkaisisi kokonaisuuden. Pyrimme tekemään järkeviä ja oikeudenmukaisia päätöksiä, mutta samaan aikaan on hyvä ymmärtää, että emme voi välttyä hyvinkin hankalilta leikkauksilta, Purra kirjoitti perjantaina julkaistussa kolumnissaan valtiovarainministeriön verkkosivuilla.