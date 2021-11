EK vaatii: Koronapassit otettava käyttöön työpaikoilla

EK:n johtaja Ilkka Oksala painottaa blogissaan, että työnantajan on saatava tietää, ovatko työntekijät ottaneet koronarokotteen, jotta työnantaja voi turvata työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuuden.

– Esitän, että välittömästi käynnistetään lainvalmistelu, jonka tarkoituksena on mahdollistaa koronarokotteen edellyttäminen työntekijöiltä. Koronapassi on voitava ottaa käyttöön työpaikoilla, Oksala kirjoittaa.

Koronapassia ehdotetaan hoitoalalle – haasteita on vielä paljon: "Työnantaja ei saa kysyä passia henkilökunnalta"

Tieto rokotuksista antaa hänen mukaansa työnantajalle mahdollisuuden järjestää työt niin, että rokottamaton ei vaaranna muiden työntekijöiden tai asiakkaiden henkeä ja terveyttä. Jos töiden uudelleenjärjestely ei ole mahdollista, on työnantajan voitava lomauttaa kyseinen rokottamaton työntekijä.

Rokottamattomat vaarantavat muiden hengen ja terveyden

Oksala on tyytymätön hallituksen toimintaan asiassa. Hänen mukaansa sosiaali- ja terveysministeriö on koronakriisin aikana onnistunut hyvinkin nopeasti rajoittamaan muun muassa elinkeinotoimintaa. Nyt vauhti on hidastunut.