Kokoomukselta tiukka viesti lakkoilijoille: "Hallitus ei peräänny"

– Monen yrityksen tilauskirjat ovat hyvin tyhjiä ja tulevaisuus on epävarmaa, nämä poliittiset lakot, joiden vaikutukset ovat satoja miljoonia euroja, kohdistuvat nimenomaan työntekijöiden omiin työnantajiin, Marttinen sanoo.

Samalla hän muistutti siitä, miksi hallitus on viemässä työmarkkinauudistuksia läpi. Vastaus on Suomen talous.

– Suomi on elänyt pitkään hyvin kituliaan kasvun aikaa: olemme hyvin velkaantunut yhteiskunta ja työllisyysasteemme on paljon matalampi kuin muissa Pohjoismaissa. Jotta saamme talouden kuntoon, velkaantumisen kuriin ja työllisyysasteen korkeammalle, hallitus toteuttaa nyt niitä työmarkkinauudistuksia, joita muissa Pohjoismaissa on viime vuosikymmeninä viety eteenpäin, Marttinen sanoo.