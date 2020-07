EK laajentaisi ansiosidonnaisen työttömyysturvan kaikille – STTK:lta kovaa kritiikkiä: "Tässä murentuu kolmikantainen yhteistyö"

EK kannattaa nyt järjestelmää, jossa ansiosidonnainen työttömyysturva ei olisi enää sidottu työttömyyskassan jäsenyyteen. Etujärjestön mukaan nykyjärjestelmä, jossa kaikki maksavat, mutta vain kassan jäsenet saavat, on epäoikeudenmukainen.

Kyseessä on täyskäännös EK:lta, sillä tähän mennessä järjestö on vastustanut ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Oksalan mukaan uutta kantaa ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan on kuitenkin valmisteltu jo viime vuonna.