"Ei tule pikkupomoille liikaa valtaa" – Esapekka Lappi kommentoi tiiminsä erikoista tilannetta

Edelleen on arvoitus, kuka Hyundain tallipäälliköksi nousee. Huhuissa vahvimmaksi ehdokkaaksi on esitetty formuloista tuttua Cyril Abiteboulia . Uuteen tiimiinsä vasta tutustuva Lappi kommentoi tilannetta tutun värikkääseen tyylinsä.

– Kyllähän se tallipäällikköasia on siinä mielessä tärkeä, että on joku, joka sitten viime kädessä tekee sen päätöksen ja sanoo, miten asiat ovat, oli ne sitten niin tai näin. Silloin ei tule myöskään pikkupomoille liikaa valtaa, Lappi summaa.

– On tärkeää, että on ihminen, joka asiat päättää. Voihan se silti joskus mennä huonompaan suuntaan, mutta on kuitenkin joku, joka päättää ja selkeät raamit ovat olemassa. Varmasti se olisi ihan tärkeä juttu.

– En varmaan ihan kaikkia henkilöitä ole vielä edes tavannut. Mukava juttu on, että kaikkien kanssa voi puhua englantia. Toyotalla toki oli vielä helpompaa, kun kieli oli suomi. Ihan positiivinen fiilis minulla on jäänyt, Lappi kertoi.

– Tuntuu, että minua on kuunneltu hyvin ja myös muita kuskeja, keitä tähän tuli. Tiimillä on halu tietää asioista ja he haluavat kuunnella, mitä meillä on sanottavaa. Asioihin halutaan myös siltä pohjalta reagoida. Se on ollut mukavaa huomata, että heti on saatu jotain aikaiseksi.