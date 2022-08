Esapekka Lapilla valttikortti sopimusneuvotteluissa – "Hän on valmis siihen"

Pieksämäkeläinen on tällä kaudella jakanut Toyotan kolmatta tehdastallin autoa multimestari Sebastien Ogierin kanssa. Supliikkimiehenä tunnettu Lappi luottaa kauden 2023 sopimusneuvotteluissa myös sosiaaliseen voimaansa ajotaitojensa lisäksi.

– Olen kysynyt tiimiltä, että mikä se tilanne on ja miten he näkevät ensi vuoden ylipäätään. Ehkä minulla on myös tietynlainen valttikortti puolellani – vaikka tulokset eivät aina ole niin kuninkaallisia, niin pystymme Jannen (kartanlukija Ferm) kanssa tuomaan tähän tiimiin hyvää henkeä ja rentoutta, Lappi sanoi MTV Urheilulle.