YK:n luontokokouksen loppuvääntö venynyt tuntitolkulla

Kokouksen loppuistunnon oli määrä alkaa kuudelta illalla paikallista aikaa perjantaina eli yhdeltä aamuyöstä Suomen aikaa lauantaina, mutta uutistoimisto AFP:n mukaan tästä on myöhästytty useita tunteja.

Neuvottelijat ovat sen sijaan vetäytyneet pienemmissä ryhmissä suljettujen ovien taakse ratkomaan erimielisyyksiään. Luontokokouksen tarkoituksena on ollut arvioida ja pyrkiä edistämään luonnonsuojelusuunnitelmia sekä kerätä rahoitusta, jotta YK:n vuoden 2022 luontokokouksessa asetetut tavoitteet saavutettaisiin.

"Pakka aika sekaisin"

Suomen valtuuskuntaa kokouksessa on johtanut ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen (kok.). Perjantai-iltana Suomen aikaa keskustelut olivat vaikeassa vaiheessa, kertoi Mykkänen paikan päältä STT:lle puhelimitse.

– Täällä on mahdollisuus tehdä määrätietoista historiaa, mutta täällä on tosiaan vielä pakka aika sekaisin. On myös ihan mahdollista, että tämä päättyy hyvin laihaan tulokseen, joka pääasiassa sitten jättää kaiken taas seuraaviin kokouksiin.