Ei porttikieltoja urheilutapahtumiin Suomessa – Suek: Vaatisi lakimuutosta

Suomen nykyinen lainsäädäntö ei tunne porttikiellon käsitettä. Urheilussa määräaikaisia tai ikuisia porttikieltoja on väläytetty rangaistusmahdollisuutena, jos pääsylipun ostanut henkilö on vaarantanut esimerkiksi muiden katsojien turvallisuutta ilotulittein, rynninyt kentälle tai käyttäytynyt rasistisesti. Esimerkiksi Britannian jalkapallokentillä vakavista rikkeistä on langettu porttikieltoja.