"Ei kovin paljon luottamusta tällä hetkellä Paateron eikä Rinteen toimintaa kohtaan" – Jussi Halla-aho väläyttää luottamusäänestystä Posti-asiassa

Postin työehtokiista ja lakko ovat jatkuneet jo lähes kuukauden. Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson keskusteli Huomenta Suomessa tilanteesta suurimman oppositiopuolueen puheenjohtajan Jussi Halla-ahon (ps.) kanssa.

Andersson toivoo kiistaan hyvää ratkaisua, jolla huolehditaan työntekijöiden työehdoista ja palkkauksesta.

– Kiistasta on tullut näin iso, koska kyse on myös periaatteellisesta kysymyksestä. Työnantaja pyrkii yksipuolisella päätöksellä heikentämään jo valmiiksi matalapalkkaisten ihmisten palkkoja. Siinä mielessä ymmärrän, että asia on saanut niin paljon huomiota ja se koetaan koko ammattiyhdistysliikkeessä tärkeäksi, Andersson toteaa.

Halla-ahon mukaan Postin tapaus on tuonut pintaan laajan ongelman matalapalkkasektoreilla.

– Yksi ongelma on se, että meillä on työmarkkinoilla rajattomasti saatavissa sellaista työvoimaa, joka on valmis tekemään töitä millä tahansa palkalla. Se antaa Postin kaltaisille henkilöstöintensiivisille yrityksille mahdollisuuden hakea kustannusleikkauksia ruohonjuuritason työntekijöiden palkoista, Halla-aho sanoo.

"Sellaisella palkalla ei kukaan tule toimeen"

Halla-aho toteaa perussuomalaisten puhuneen paljon matalapalkka-aloille kolmansista maista tulevasta halpatyövoimasta. Puolueelle esitetään usein vasta-argumenttina se, että kaikki Suomessa työskentelevät työehtosopimusten mukaan.

– No me näemme Postin tapauksessa, että työehtosopimusten noudattaminen ei ratkaise matalapalkkaongelmaa, koska työehtosopimusten mukaan on mahdollista teettää työtä tuhannen euron kuukausipalkalla. On tosiasia, että sellaisella palkalla ei kukaan tule toimeen, toteaa Halla-aho.

Pääministeri Antti Rinne on sanonut, että Postin työkiistan keskiössä olleiden pakettilajittelijoiden työehdot tulee turvata.

– Meidän mielestämme valtiovallan pitää kaikin käytettävissä olevin keinoin turvata se, että ihmiset saavat työstään Suomessa sellaista palkkaa, jolla tulee toimeen, Halla-aho sanoo.

Andersson: Valtion omistajaohjauksen näkemys ollut selkeä koko ajan

Anderssonin mukaan valtion omistajaohjauksen näkemys on ollut hyvin selkeä koko Posti-kiistan ajan.



– Jo kesän aikana omistajaohjausministeri huolehti siitä, että Postin suunnitelma siirtää koko henkilöstö halvemman työehtosopimuksen piiriin ei toteutunut. Ministeri myöskin on selkeästi linjannut, että pakettilajittelijoiden osalta pitää hakea ratkaisua osana työsopimuskiistaa, toteaa Andersson.

– Tässä menee tavallaan sekaisin monta eri asiaa. Eihän muita työntekijöitä voida syyttää tällaisessa tilanteessa, jossa työnantaja pyrkii leikkaamaan palkkoja tes-muutoksen kautta. Esimerkkejä löytyy muiltakin aloilta: Turussa kaupungin omistamat yhtiöt yrittävät samankaltaisen tes-muutoksen kautta halpuuttamaan palkkoja.

Halla-aho: "Syytän lainsäätäjiä"

Li Anderssonin mukaan Posti-kiistassa on kyse klassisesta vastakkainasettelusta työnantajan ja työntekijöiden välillä – ei niinkään kiistasta, jossa nähdään syypäänä jotkut muut liian matalasti palkatut työntekijät.

– Jos taas on sitä mieltä, että työehtosopimuksen vähimmäispalkat eivät ole riittävällä tasolla, siitä pitäisi vetää johtopäätös, että onko minimipalkka riittävän korkea Suomessa, jos ihmiset eivät tule palkallaan toimeen. Ja voitaisiinko jollain tavalla tukea ammattiyhdistysliikettä pyrkimyksessä huolehtia siitä, että ihmiset pystyvät niillä palkoilla myöskin elämään, Andersson sanoo.

Jussi Halla-ahon mukaan työehtosopimukset ja minimipalkka ovat toimivia ratkaisuja siinä tilanteessa, jos ihmisillä on kokoaikaista työtä.

– Mutta näiden kanssa voidaan kikkailla loputtomiin: tekemällä ihmisistä osa-aikaisia, tekemällä ihmisistä niin sanotusti yrittäjiä ja ostamalla heitä palveluja, vaikka he ovat tosiasiassa työsuhteessa, oppositiojohtaja sanoo.

– En suinkaan syytä tästä tilanteesta niitä ihmisiä, jotka ovat valmiita tulemaan Suomeen tekemään töitä kurjalla palkalla. Heillä on selkeä motiivi tehdä se, sillä ottamalla vastaan työn he saavat Suomesta oleskeluluvan ja pääsevät suomalaisen sosiaaliturvan piiriin.

Halla-aho osoittaa syyttävän sormen kohti poliittisia päätöksentekijöitä.

– Syytän lainsäätäjiä, jotka ovat luoneet tällaisen tilanteen, ylläpitävät sitä eivätkä tee mitään sitä muuttaakseen.

Halla-aho väläyttää luottamusäänestyksen mahdollisuutta

Li Andersson kuvaili omistajaohjausministeri Sirpa Paateron toimintaa Postin tapauksessa hyvin johdonmukaiseksi.



Jussi Halla-aho on toista mieltä.

– Minä, sen enempää kuin ministeri Anderssonkaan, en voi väittää tietäväni mitä kaikkea on tapahtunut kulisseissa, sillä omistajaohjausministeri Paateron tarina on muuttunut niin moneen kertaan. Hän ei minun mielestäni suoraan sanoen ole esiintynyt kovin luottamusta herättävällä tavalla.

Toinen oppositiopuolue kokoomus on väläytellyt luottamusäänestyksen mahdollisuutta Paateron toimista.

– Ei meillä ole kovin paljon luottamusta tällä hetkellä ministeri Paateron eikä pääministeri Rinteen toimintaa kohtaan tässä kysymyksessä. Varmasti luottamusäänestyskin tulee kysymykseen, Halla-aho linjaa.

Anderssonin mielestä perussuomalaiset tässä asiassa vaikean valinnan edessä tässä.



– Jos puolue on sitä mieltä, että valtion omistajana ei pitäisi hyväksyä matalapalkkaisten ihmisten kustannuksella tapahtuvaa "tes-shoppailua", olisi epäjohdonmukaista olla esittämässä epäluottamusta omistajaohjausministerille, joka on tuonut nimenomaan tällaista kantaa esillä valtio-omistajana ja että pitäisi löytää ratkaisu näiden 700 pakettilajittelijan suhteen.

Andersson haastaisi perussuomalaisia myöskin siinä, että he ovat hyviä päivittelemään tilannetta ja tuomaan ongelmaa esille, mutta meillä on tässä maassa paljon toimijoita, jotka yrittävät hakea ratkaisuja. Esimerkiksi tämä hallitus on ajanut alipalkkauksen kriminalisointia, joka itsessään selkeyttäisi pelisääntöjä suomalaisilla työmarkkinoilla. Enemmän ratkaisuja ja vähemmän päivittelyä.

Jussi Halla-aho pitää kyseisiä toimenpiteitä kannatettavina.

– Kannatamme muun muassa taistelua pimeää työtä ja sen teettämistä vastaan, mutta valvonta ei ulotu kaikkialle, Halla-aho sanoo.