Suomen heittäjälupaukselle suositeltiin kuviokelluntaa ja uimahyppyä – lähtee EM-kisoihin ennakkosuosikkina

Keihäänheittäjä Rebecca Nelimarkka lähtee tilastokakkosena mitalijahtiin alle 20-vuotiaiden EM-kotikisoissa.

Suomalaisen keihäänheiton taso laskee tasaisesti, eivätkä nuoret pidä sitä yhtä himoittuna trendilajina kuin ennen.

Rebecca Nelimarkka on todennäköisin suomalainen keihäsmitalisti tämän viikon alle 20-vuotiaiden EM-kisoissa Tampereella, ja hänkin päätyi lajin pariin vastoin lääkärin arviota.

– Minulle sanottiin, etten koskaan pystyisi heittämään keihästä ja että kuviokellunta ja uimahyppy olisivat ainoat, mihin pystyn, Nelimarkka avasi Suomen joukkueen lehdistötilaisuudessa keskiviikkona.

Nuori urheilija on kärsinyt niin monesta jalkavaivasta, ettei halua muistella niitä. Nelimarkka yleisurheili pienenä "kaikkia lajeja", mutta jalkojen rakenteelliset viat karsivat pois ison osan vaihtoehdoista.

– En pystynyt juoksemaan, joten oli pakko siirtyä heittämiseen. Pahimmillaan käytiin lääkärissä viikoittain, kun en koulumatkaa edes pystynyt kävelemään.

Keihäs kiinnosti heittovälineistä eniten, "koska siinä on jotain jännittävää".

– Se liitää ja lähtee pään yläpuolelta, kun esimerkiksi kiekko lähtee sivusta. Se on kivaa, vaikka tulee kova repäisy ja kroppa huutaa hoosiannaa heiton jälkeen.

Terveys voittaa

Huonommat lähtökohdat ovat opettaneet Nelimarkalle, kuinka tärkeää on kehonhuolto. Toisaalta sanotaan, että keihäänheittäjä ei näe tervettä päivää.

– Ei voi voittaa, jos ei pääse ikinä viivalle asti.

Terveyshuolet hidastavat merkittävästi suomalaisia nykyheittäjiä, Nelimarkka sanoo. Hän mainitsee esimerkiksi moninkertaisen nuorten arvokisamitalisti Anni-Linnea Alasen, jonka kausi jäi yhden kilpailun mittaiseksi.

– Ehkä tehdään vääriä asioita tai ei ole riittävästi tietämystä. En ole ollut suomalaisten kilpasiskojen treeneissä, mutta jokin akilleenkantapää on, miksi ei pysytä ehjänä.

Nelimarkka on pysynyt viime vuodet terveempänä kuin keskivertokeihäänheittäjä. Hän sanoi keväällä Ulvilan Seudulle, että taisi olla viime vuonna Perun MM-kisoissa ainoa heittäjä, joka ei käyttänyt kyynärpää- tai selkätukea.

Jalkaongelmista johtuva takamatka onkin kohta kiritty kiinni.

– Haluan katsoa kokonaan sen, mihin oikeasti pystyn. Tavoitteet ovat aika korkealla, kun olen nähnyt, millaisilla heittomäärillä pystyn heittämään tällaisia tuloksia. Jos määriä pystyy nostamaan, niin mitä sieltä tuleekaan.

Tilastokärki kysymysmerkki

Nelimarkka lähtee EM-mitalijahtiin tilastokakkosena ja melkein ennakkosuosikkina.

Kauden parhaan 56,22 metriä kaverina on useampi 54-metrinen, kun taas tilastoykkönen Vita Barbic on heittänyt 57,12-metrisensä toukokuussa ja kilpaillut viimeksi keihäässä 1. kesäkuuta.

– Olen kisannut aika monta kilpailua, eikä pysty oikein verrata häneen. Hän tulee villinä korttina, vaikka on tilastokärki.

Suomalaisen mahdollisuuksia pitäisi parantaa lisäksi se, että Ratinan stadionilla tuulee ja todennäköisimmin vastaan.

– Heitän melkein yhtä pitkälle vasta- kuin myötätuulessa. Tilastokärki heittää korkeita heittoja. Jos sellaisen heittää vastatuuleen, niin se ei mene oikein mihinkään.

Naisten keihäskarsinta käydään torstain iltakilpailuissa, mutta loppukilpailu poikkeuksellisesti aamukilpailuissa lauantaina. Nelimarkka ei näe aikataulua ongelmana, joskin häntä harmittaa, että yleisöä on todennäköisesti vähemmän.

– En ole oikein aamuihminen, niin se on minulle huono. Yleensä olen iltakisoissa heittänyt paremmin, mutta se on kaikille sama.