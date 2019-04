Ei herkille: Surullinen video näyttää, kuinka sulaneet jäälautat ovat ajaneet lepopaikkaa etsivät mursut ahtaalle – kömpelöt eläimet kiipeävät kallioille kohtalokkain seurauksin

Normaalioloissa mursut lepäilevät jäällä, josta niiden on helppo pulahtaa mereen hakemaan ravintoa. Our Planet -dokumenttisarjan Frozen Worlds -jakson mukaan mursut etsivät jäiden sulamisen vuoksi lepopaikkaa nyt rannoilta, ja alueen täyttyessä osa huononäköisistä eläimistä kiipeää korkeille kallioille – traagisin seurauksin.

Koillis-Venäjällä kuvatussa kohtauksessa myös näkyy, kuinka rannalla on satoja kuolleita tyynenmerenmursuja.

WWF: Ilmastonmuutos kiistaton uhka

WWF Suomen suojelujohtaja Jari Luukkonen toteaa, että arktisen alueen lajeilla, mursuilla ja jääkarhuilla, on melko heikot tulevaisuudennäkymät. Dokumenttiin Luukkonen ei ota kantaa, sillä hän ei ole järjestön varsinainen mursuasiantuntija.

Luukkosen mukaan on täysin kiistatonta, että ilmastonmuutos on iso uhka kaikille niille lajeille, jotka ovat jäästä riippuvaisia.

"Peliä ei ole menetetty"



– Yksi konkreettinen keino on lihankulutuksen vähentäminen. Vähentämällä lihankulutusta voidaan vähentää ilmastopäästöjä, ja toisaalta parantaa luonnon monimuotoisuuden tilaa erityisesti trooppisilla alueilla.

– Uskomme, että ilmastonmuutoksen pysäyttäminen, ja jopa sen kääntäminen, on mahdollista. Ja onneksi arktinen alue on suuri, eli siellä on jääpeitettä edelleenkin, Luukkonen sanoo.