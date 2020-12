Eeva Lehtimäen kommentti: "Valintamme ei osunut tällä kertaa sinuun" – yli viisikymppisten kohtelu täynnä tekopyhyyttä, ja eläkeputki paljastaa sen

Hallitus sysäsi itselleen hankalan päätöksen eläkeputkesta ja muista työllisyysratkaisuista ensin työmarkkinoiden syliin ja nyt pallo on viskattu takaisin hallituksen puheenjohtajaviisikolle.

Eläkeputkesta tuli irtisanomisneuvotteluiden exit-automaatti

Päätös järjestelmän rukkaamisesta oli hankala työmarkkinajärjestöille, mutta vielä tuskaisempi se on hallitukselle.

Karkeasti sanottuna nykysysteemi sopii sekä työnantajille että työntekijöille. Työeläkeputkesta on tullut hiljaa hyväksytty keino hoitaa firmojen ja julkisen puolen irtisanomisneuvotteluja. Työnantajat saavat huonolta näyttävät yt-luvut pienenemään, kun iäkkäämmille työntekijöille on tarjota kunniakas poistumistie talosta eläkeputken avulla. Saattaen vaihdettava.

Eläkeputki on tarjonnut eläkeikää lähestyvälle työntekijälle rahallisesti säällisen tulolähteen ennen varsinaista eläkettä. Eläkeputken avulla ay-liike ja pääluottamusmiehet ovat pystyneet pitämään yt-luvut siedettävinä myös omasta näkökulmastaan, ja muutama muu työpaikka on samalla säilynyt.

Eläkeputken ja työllistymisen hämärä yhteys

Näin teoriassa, mutta tässäkin työllisyysyrityksessä ei puhuta asioista niiden oikeilla nimillä. Keskustelu on suorastaan tekopyhää.

Suomessa yli 50-vuotias työnhakija on monen yrityksen silmissä työmarkkinoiden turhake tai vähintäänkin riskisijoitus. Ikäsyrjintä on totta ja työllistyminen on vaikeaa. Milloin pelätään ikääntyvän sairastelua ja sitä kautta häämöttävää työkyvyttömyyttä tai työtaitojen vaillinaisuutta. Että osaako se internetsit ja pysyykö nykyajan kiihtyvässä työtahdissa.