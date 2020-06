Perussuomalaisten ajatushautomon pomo puolustaa kohujulkaisua: Feminismin kritiikissä ei mitään hävettävää – "Asiasisältö suuressa osassa aivan täyttä timanttia"

– Nykyään Suomessa on tapana kutsua kaikkea feminismin kritiikkiä naisvihaksi, sanoo Hamilo MTV Uutiset Liven haastattelussa.

Syyttää tarkoitushakuista

Asiasisältö ”täyttä timanttia”

– Kirjan tyyli on sellainen, että en olisi ehkä tilannut sitä. Olen ollut [Suomen Perustan] toiminnanjohtajana vuoden alusta, ja se on tilattu [Jukka] Hankamäeltä vuonna 2018.

– En halunnut nostaa sitä sen kummemmin esiin. Se oli aiemmin tehty päätös valita Hankamäki, jolla on tuollainen tyyli. Asiasisältö oli hyvin suuressa osassa kirjaa aivan täyttä timanttia.

"Nainen ajautuu seksiin 'vahingossa'"

Vastalauseita on nostattanut muun muassa kirjan kohdat, joissa puhutaan raiskauksista. Teoksessa muun muassa kirjoitetaan, että "raiskauksista vaahtoaminen on tekopyhää ja moralistista". Avioliitossa tapahtuvan raiskauksen rangaistavaksi tekeminen on puolestaan teoksen mukaan ollut aikanaan "vastoin avioliiton ideaa".