Eeva Lehtimäen kommentti: Noloa nokkapokkaa ministeriössä – luottamus Pekoseen ja Kiuruun horjuu ja siihen ei olisi nyt varaa

Siinä Pekonen on oikeassa, että tällaisissa kriisitilanteissa tietokatkoksia ei saisi olla. Kummallisinta tilanteessa on se, että keskeiset virkamiehet osastopäällikkö Päivi Sillanaukee ja kansliapäällikkö Kirsi Varhila syyttelevät toisiaan julkisuudessa siitä, kumman velvollisuus olisi ollut pitää ministeri ajan tasalla EU-hankinnasta.

Kiuru syytti kuntia hoivakotien ongelmista

Viime viikolla perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru sanoi MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa, että joissakin kunnissa on epäonnistuttu sosiaali- ja terveysministeriön antamien ohjeiden noudattamisessa. Kiurua kovisteltiin hoivakotien runsaista koronakuolemista. Pekonen taas on vakuuttanut aiemmin suojavälineiden riittävyyttä.

Kansallista koronauhoa

Hallituksen muutoin selkeässä koronaviestinnässä on ollut kummallinen kansallisen uhon sävy: Me olemme varautuneet kansakuntana jotenkin paremmin kuin kaikki muut. Ja kun todellisuus on lyönyt korville, on alkanut ruma nokkapokka.