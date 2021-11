Vesa Kallionpään kommentti: Pääministeri Sanna Marin on kansalle selityksen velkaa – pelastivatko demariministerit oman nahkansa virkamiehen kustannuksella?

Virkamiehen moraali

Tätä keskustelua Haatainen ei myöhemmin muistanut, mutta lopputulos on kyllä vähän sen kaltainen.

Valtioneuvosto tyrkkäsi lopulta maskihankinnat Huoltovarmuuskeskukselle, vaikka senkin päätöksen tekotavasta on esitetty ristiriitaista tietoa. Kun osa hankinnoista meni pieleen, teki pääministeri Sanna Marin toimitusjohtaja Tomi Lounemasta koko jupakan ainoan syntipukin. Marin ilmoitti, ettei Lounema nauti enää hänen luottamustaan. Haataisen alainen silloinen työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafsson soitti saman tien Lounemalle, että hänen olisi paras erota.

Lounema on näistä jälkinäytöksistä huolimatta syypääksi tahrattu ja työttömäksi tyrkätty virkaheitto mies. Haataisen erityisavustaja Nevaranta (sd.) sen sijaan on palkattu SAK-laisen mahtiammattijärjestö Teollisuusliiton yhteiskuntasuhdepäälliköksi. Molemmat ovat epäilemättä ammattimiehiä, mutta toisella on parempi poliittinen pönkkä.