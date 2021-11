Mitä jos tilanne Puolan ja Valko-Venäjän rajalla toistuisi Suomessa? Kokoomuksen Vestman: "Tämän taakse hallitus ei voi mennä"

Tilanne Puolan ja Valko-Venäjän rajalla on kiristynyt äärimmilleen viime aikoina. Tuhansia ihmisiä on kerääntynyt rajalle, ja Valko-Venäjää syytetään siirtolaisten kuljettamisesta ja ohjaamisesta EU-alueelle. Puola on lähettänyt rajalle lisää sotilaita ja sulkenut rajan.