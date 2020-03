Pöllöraati ihmettelee: Hallitus kierteli rajakriisilinjaansa kuin kissa kuumaa puuroa – "Kannattaisi ihan reilusti myöntää"

– Suomi tukee Kreikkaa noudattamaan kansainvälisen oikeuden mukaisia velvoitteita. Mihinkään laittomuuksiin suomalaiset viranomaiset eivät voi osallistua. Tämä ei ole pelkästään Suomen hallituksen näkemys, tämä on jokaiselle viranomaiselle selvä asia, vastasi sisäministeri Maria Ohisalo eilen.

– Vastaus jäi vähän epäselväksi, kun Ohisalo sanoi hiillostettaessa, että Suomi tukee Kreikkaa. Kysymys jää, että tukeeko Suomi sitä Kreikkaa, joka on lopettanut turvapaikkahakemusten käsittelyn kuukaudeksi, vai sitä Kreikkaa, joka kuukauden päästä niitä käsittelee.

Vastauksen välttely älyllisesti epärehellistä

– Sitä vastausta ei saatu. Se oli älyllisesti epärehellistä. Kreikka on toiminut kansainvälisten säännösten vastaisesti, siellä on käytetty voimaa rajalla, ja Suomi on muun Euroopan mukana tukemassa Kreikan toimintaa rajalla.