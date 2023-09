Eeva Lehtimäen kommentti: Orpon iltarukous, Marinin perintö ja Purran turnauskestävyys – Ylen tuore kannatusmittaus paaluttaa politiikan syksyn lähtöasetelmat

SDP ja Kokoomus rynnistävät politiikan syksyyn lähes tasakannatuksella, selviää Ylen tuoreesta mielipidemittauksesta . SDP on niukasti ykkösenä 21,4 prosentin tuloksella, mutta laskua kesän kannatuspompusta on 1,4 prosenttiyksikköä.

Lisätukea vasemmistolle on luvassa ilmeisesti jo lokakuussa, kun ammattiyhdistysliike ja palkansaajat valmistautuvat protestoimaan hallituksen ärjyjä suunnitelmia vastaan. ¨

Orpon iltarukous

Suurin helpotus tulos on pääministeripuolue Kokoomukselle. Nousua edelliseen mittaukseen on 1,4 prosenttiyksikköä ja puolue on aivan demarien kannoilla.