Eeva Lehtimäen kommentti: Ensin Ruotsiin lähtivät hoitajat, sitten lapset – uuden lastensairaalan häpeällinen hoitojono

Loppukesällä ja syksyllä uutisia seuratessa olo on ollut kuin Iltalehden kuuluisassa lööpissä vuodelta 2012: Kaikki meni.

Edellä mainitut otsikot ovat pyörineet julkisessa keskustelussa aiemmin, osa jo vuosia, mutta koronan jälkeen suomalainen hyvinvointivaltio on alkanut nitistä pahasti liitoksistaan.

Sote-Suomen kuva on ruma.

Sydänleikkausta odottaa 117 lasta

HUS:n lasten sydänjono on venähtänyt historiallisen pitkäksi. Niin pitkäksi, ettei se täytä hoitoon pääsyn lakisääteisiä kriteerejä. Sydänleikkausta odottaa 117 lasta. Jonottajista 51 ylittää kuuden kuukauden jonotusajan.

Osa lapsista on ollut jonossa yli vuoden.

Tänä kesänä kiireellisiä lapsia on jouduttu siirtämään eri puolille maata, mutta myös Tukholmaan.

Leikkausjonoja selittää teho-osastojen pula hoitajista. Henkilöstön vaihtuvuus on ollut suurta. Tänä vuonna lastensairaalan teho-osaston 48:sta hoitajasta on lähtenyt 13, noin puolet muualle HUSiin.

HUS kanteli itsestään

Uuden lastensairaalan ongelmat ovat koko Suomen murhe, koska se hoitaa hankalimmat tapaukset koko maasta. Esimerkiksi kaksi kolmesta tehohoitolapsesta on muualta kuin Uudeltamaalta.

Maallikon on vaikea ymmärtää, että miten tilanne on päässyt näin pahaan pisteeseen, tilanteeseen, jossa HUS on kannellut itsestään valvontaviranomaiselle.