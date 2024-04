Näyttelijä Frank Skog on kuollut 55-vuotiaana. Unga Teatern, jonka näyttelijänä Skog työskenteli, kertoo suru-uutisesta Facebook-sivuillaan.

Sen lisäksi, että Skog loi uran teatterilavoilla, hän tähditti näyttelijänuransa aikana myös elokuvia ja tv-sarjoja. Hän esiintyi muun muassa elokuvissa The Ark of the Witch sekä Unna ja Nuuk.