Eeli Tolvasella erikoinen tapaturma NHL-jäillä – näin hän kommentoi rajua tuomariosumaa MTV Urheilulle: "Ikävä tilanne"

– No joo, Tolvanen hörähtää MTV Urheilulle.

– Ei tullut juteltua sen enempää. Kävin kysymässä, että onhan kaikki ok, koska on selvää, etteivät tuomarit odota taklausta. Ikävä tilanne ja näytti aluksi siltä, että sattui, mutta onneksi ei käynyt mitään, Tolvanen huokaisee.

Kings vei taiston voittomaalikilpailussa loppulukemin 3–2. Isossa kuvassa Tolvasen edustama Kraken on saanut juonen päästä kiinni.

– Viime aikoina on tullut muutama hyvä voitto ja hyvin pisteitä. Joulukuun alussa oli vähän vaikeampi jakso, mutta nyt olemme saaneet kelkan käännettyä. Olemme pelanneet ihan hyvää lätkää viime aikoina, Tolvanen näkee.

– Saan vastuuta ja olen päässyt pelaamaan samojen jätkien kanssa. Kemia on säilynyt ja olemme saaneet onnistumisia aikaiseksi. Pelaamme paljon kärkiketjuja vastaan illasta toiseen ja se on hieno nähdä, että on saanut tuollaisen roolin tässä joukkueessa, Tolvanen kiittelee.