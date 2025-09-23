"Onko tässä käynyt nyt niin, että te olette vähemmistön panttivankina ja sen takia Suomi jää väärälle puolelle historiaa?"

Vasemmistopuolueet nostivat yllättäen Palestiinan valtion tunnustamisen näkyvästi esille kesken ensi vuoden budjetin lähetekeskustelun. Palestiina-kysymyksen nosti esille laaja joukko SDP.n kansanedustajia puheenjohtajansa Antti Lindtmanin johdolla, mutta myös vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela tarttui kysymykseen.

Hallituksen talouspolitiikkaa aiemmin kovasanaisesti kritisoinut Lindtman näki hallituksen Palestiina-linjan merkiksi siitä, että hallituksen toimintakyky horjuu myös ulkopolitiikassa.

– Teidän hallituksenne ei saa päätöstä aikaiseksi Palestiinan tunnustamisesta tilanteessa, jossa Gazassa hätä kasvaa ja meille keskeiset EU-kumppanimaat ja muutkin ovat liittyneet tunnustajien joukkoon, Lindtman moitti.

Lindtman moitti myös sitä, että presidentti Alexander Stubb lähetettiin tyhjin käsin New Yorkiin Lähi-idän kahden valtion mallia käsitelleeseen huippukokoukseen.

– Ei tainnut olla kovin kunniakas päivä Suomen ulkopolitiikan historiassa, Lindtman summasi.

Lindtmanin lisäksi Palestiinan nostivat esille muun muassa demarikansanedustajat Jani Kokko, Miapetra Kumpula-Natri, Nasima Razmyar, Joona Räsänen ja Paula Werning.

– Arvoisa pääministeri, onko tässä todella käynyt nyt niin, että tässä asiassa te olette vähemmistön panttivankina ja sen takia Suomi jää väärälle puolelle historiaa, Räsänen kysyi.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela näki, että Palestiinan laaja-alainen tunnustaminen olisi askel kohti tulitaukoa, rauhanprosessin alkamista ja kansanmurhan lopettamista Lähi-idässä.

Koskela muistutti, että Suomen perustuslaki mahdollistaa sen, että valtioneuvoston ja tasavallan presidentin ollessa erimielisiä jostakin ulkopolitiikan kysymyksestä asia voidaan tuoda eduskunnan ratkaistavaksi.

– Miksi te ette tuo tätä vaikeaa asiaa eduskunnan ratkaistavaksi, kun hallituksella ei ole tässä asiassa toimintakykyä, Koskela kysyi pääministeriltä.

"Vahva tuki kahden valtion mallille"

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) korosti vastauksessaan hallituksen tukevan vahvasti kahden valtion mallia Lähi-idässä kuten teki edellinenkin, pääministeri Sanna Marinin (sd.) johtama hallitus.

– Tuki on kahden valtion mallille ja sen eteen on tehty töitä ja se työ jatkuu. Tälläkin hetkellä meidän edustajamme, ulkoministeri ja presidentti, osallistuvat keskusteluihin siitä, miten kahden valtion mallissa päästään konkreettisesti eteenpäin, Orpo sanoi.

Orpon mukaan arabimaiden ryhmä hakee parhaillaan YK:ssa kompromissiesitystä, mikä loisi edellytykset kahden valtion mallille ja palestiinalaishallinnon vahvistamiselle siten, että Palestiinan tunnustaminen olisi mahdollista.

– Me annamme kaiken tukemme, että eteenpäin päästään, Orpo sanoi.