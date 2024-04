Eduskunta käsitteli nikotiinipussien tiukempaa sääntelyä ja vapettamisen kieltämistä alaikäisiltä

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) sanoi, että tällä hetkellä nikotiinipusseihin kohdistuu sääntelyä vain hyvin vähän, eli niissä saa olla esimerkiksi lapsia ja nuoria houkuttavia makuja eikä niiden nikotiinipitoisuudelle ole selvää rajaa.



Nyt esimerkiksi pussien vähittäismyynti ollaan säätämässä luvanvaraiseksi ja niille on tulossa nikotiinirajat. Lisäksi pusseissa aiotaan sallia vain maut, jotka on katsottu aikuisille tarkoitetuiksi.



– Esityksellä tavoitellaan sitä, että suomalaiset, jotka ovat hankkineet laittomien kanavien kautta nuuskaa, siirtyisivät käyttämään laillisesti myytyjä nikotiinipusseja, jos nyt ylipäätään jotain pusseja tai mitään tupakkatuotteita pitää käyttää, Grahn-Laasonen sanoi.



Hän lisäsi, että tavoitteena on myös ehkäistä nikotiinipussien käyttöä nuorten keskuudessa.



Lakimuutoksella ollaan myös kieltämässä alaikäisiltä vapettaminen eli nikotiinittomien sähkösavukkeiden hallussapito. Grahn-Laasonen huomautti, että tämä antaa myös kouluille nykyistä paremmin mahdollisuuksia puuttua ongelmaan.



– Vanhempana ja päättäjänä olen huolissani siitä, että vapen käyttö yleistyy jopa ihan pienten koululaisten keskuudessa.