Asiantuntija: Nikotiinipusseille esitetty raja-arvo on Suomessa hyvin korkea

Muissa Pohjoismaissa keskustellaan Suomen hallituksen esitystä tiukemmista rajoituksista nikotiinipusseille. Näin kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) erityisasiantuntija Otto Ruokolainen.



Suomessa hallituksen lakiesityksen mukaan nikotiinipitoisuus saisi olla enintään 16,6 milligrammaa yhtä grammaa kohden.



Hallitus katsoo lakiesityksessä, että tuotteille olisi säädettävä naapurimaissa käytössä olevat nikotiinirajat. Ruokolaisen mukaan tällaisia rajoja ei oikeastaan ole olemassa. Pohjoismaista ainoastaan Islannissa on määritelty vastaava raja, joka on 20 milligrammaa per gramma, jota Ruokolainen luonnehtii hyvin korkeaksi.



Keskustelu nikotiinipitoisuuksien rajoista on useimmissa pohjoismaissa kesken. Ruotsissa sosiaaliministeriön selvitys päätyi ehdottamaan ylärajaksi 12 milligrammaa per gramma. Tanskassa on ehdotettu rajaksi yhdeksää milligrammaa.



– Jos Islanti pois luetaan, Suomessa on tällä hetkellä pohjoismaista korkein nikotiiniraja, Ruokolainen toteaa.



Nikotiinipussit muistuttavat nuuskapusseja, mutta eivät sisällä tupakkaa. Tupakkalain uudistuksessa hallitus on esittänyt nikotiinipussien tuomista tupakkalain piiriin. Pussien vähittäismyynti ollaan säätämässä luvanvaraiseksi, ja niille on tulossa nikotiinirajat. Lisäksi pusseissa aiotaan sallia vain maut, jotka on katsottu aikuisille tarkoitetuiksi.