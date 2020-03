Eduskunta hyväksyi ravintoloiden sulkemisesityksen lauantaina – liikkeet saadaan silti vasta viikkoa myöhemmin säppiin, vaikka korona jyllää: Tällainen byrokratiaviidakko aiheeseen liittyy

Eduskunta hyväksyi jo lauantaina hallituksen esityksen ravintoloiden sulkemisesta. Ravintolat laitetaan kuitenkin säppiin vasta, kun eduskunta on käsitellyt täydentävän asetuksen.

Eduskunta käy täydennyksestä lähetekeskustelun huomenna, ja sen on tarkoitus päättää asetuksen voimassaolosta perjantaina. Eduskunta ei voi muuttaa asetuksen sisältöä.

Valtioneuvoston perustelumuistion mukaan asetus olisi voinut tulla voimaan heti, kun valtioneuvosto on sen päättänyt, mutta on tarkoituksenmukaista, että eduskunnalla on mahdollisuus arvioida asetusta ennen sen voimaantuloa.