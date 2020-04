Ravintoloiden sulkeminen otti askeleen eteenpäin – ovet suljettava perjantaina keskiyöllä

Ravintoloiden ja kahviloiden pitää valtioneuvoston asetuksen mukaan sulkea ovensa asiakkailta kaikissa Suomen maakunnissa, kun vuorokausi vaihtuu lauantaiksi 4. huhtikuuta. Ulosmyynti on kuitenkin edelleen sallittu.

Näillä näkymin ravintoloiden on pidettävä ovensa kiinni toukokuun loppuun asti. Johanna Ojala-Niemelän mukaan valiokunta pohti sitä, onko toimenpide asianmukainen, oikeasuhteinen ja välttämätön ja päätyi siihen, ettei se esitä asetusta kumottavaksi.

– Asetus on tarpeen lähikontaktien vähentämiseksi, tartuntojen vähentämiseksi, jotta kuolemantapauksia saadaan alennettua, Ojala-Niemelä sanoi.

Eduskunta siunasi hallituksen esityksen jo viime lauantaina

Ravintolat määrätään suljettaviksi kuitenkin vasta, kun eduskunta on käsitellyt asetuksen. Asetuksen on tarkoitus tulla suureen saliin tänään tai huomenna.

Valtioneuvoston perustelumuistion mukaan asetus olisi voinut tulla voimaan heti, kun valtioneuvosto on sen päättänyt, mutta on tarkoituksenmukaista, että eduskunnalla on mahdollisuus arvioida asetusta ennen sen voimaantuloa.