Eduskunta ei houkuttele superosaajia: Kokoomuspoliitikko osa-aikaistaisi kansanedustajan työn – "Supercellin koodarista olisi hyötyä eduskunnallekin"

– Jotta me saataisiin paljon enemmän ihmisiä myös erilaisilla taustoilla poliittisiin tehtäviin, niin tottakai sillä taloudella puolella on myös merkitystä. Esimerkiksi 35-vuotiaalla Supercellin koodarilla saattaisi olla hirmun hyviä ajatuksia siihen, miten taistella ilmastonmuutosta vastaan, miten saada syrjäytymistä pienentymään tai miten saadaan Suomeen enemmän huippuosaajia. Ei hänellä ole kuitenkaan mitään syytä tai taloudellista kannustinta lähteä eduskuntaan, kun se on täyspäivätyö.