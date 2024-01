Lionel Richie kommentoi tyttärensä Sofian raskautta – näin muusikko sai tietää lapsensa odotuksesta

– Tiedättekö mitä? Olen innoissani. Aion hemmotella vielä yhden lapsen maailmassa pilalle. Enkä ole aivan varma, mitä lapsi tulee tekemään minulle, mutta toivon, että tämä lapsi vähän juoksuttaa vanhempiaan, koska jokainen aikuinen haluaa päästä tasoihin sen kanssa, mitä lapsi teki minulle, Lionel vitsaili The Greatest Night in Pop -Netflix-dokumentin ensi-illassa 29. tammikuuta Los Angelesissa.

– He ovat kaksi rakastavaa vanhempaa, enkä usko, että he todella tietävät, mitä on tulossa, koska jokainen lapsi on erilainen. Joten annanpa heille mitä neuvoja tahansa, tähän ei ole olemassa mitään käsikirjaa. He kyllä keksivät sen, Lionel kertoi.