DW: Saksan poliisi käytti koronasovellusta rikosjutun selvittämiseen, vaikka sen piti olla kiellettyä

Laaja kohu

Poliisin epätavallinen tutkintamenetelmä on DW:n mukaan pöyristyttänyt Saksassa laajasti sen jälkeen, kun yksityiskohtia tapauksesta tuli julki viime viikolla.

Sovelluksen kehittäjät ovat kritisoineet Mainzin poliisin toimia kärjekkäästi. Myös politiikan kentältä on kuulunut useampia huolestuneita puheenvuoroja, DW kertoo. Muun muassa Saksan hallituksen suurin ryhmä, eli puolueet SPD, Vihreät ja FPD, on ottanut kantaa tapaukseen. Saksan vihreiden edustaja Konstantin von Notz on varoittanut, että terveyssovelluksen väärinkäyttö voi rapauttaa entisestään kansalaisten luottamusta ja vaikeuttaa koronan vastaista kamppailua entisestään.