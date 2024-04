Dubaissa asuva Minna tietää, miksi yli 40-vuotiaat naiset eivät laihdu

– En ole ikinä ollut ylipainoinen, mutta minulla on ollut isoja ongelmia oman painoni kanssa. Tiedän, miltä tuntuu rääkätä itseään vuosikaudet ja kokeilla kaiken maailman kuureja ilman tuloksia, suomalainen Minna Bussey , 46, sanoo.

– Siihen aikoihin törmäsin Instagramissa Melissa Woodiin , joka on iso wellness-vaikuttaja. Siitä lähti uusi ajattelu ja kiinnostuin hänen viestistään eli holistisesta ajattelutavasta.

Hän kertoo, että 80 prosenttia valmennettavista on suomalaisia, mutta hänellä on asiakkaita myös Lontoossa, New Yorkissa ja Dubaissa.